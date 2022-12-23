Ежедневно в период с 23 по 30 декабря на сайте авиакомпании и в мобильном приложении будет открываться продажа для перелета на два дня вперед по 23 новым направлениям — о том, каким именно, можно узнать здесь. Вылет может быть совершен в течение следующих одного-двух дней после даты покупки. Стоимость авиабилетов в одну сторону по акции — от 2 023 рублей, включая аэропортовые сборы.

Уже сегодня доступны билеты из Москвы в Абакан, Нижнекамск, Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Уфу, Орск, Волгоград, Томск, Бишкек, Бангкок, Тегеран, Бухару, Фергану, Мале и Ташкент; из Петербурге в Анталью; из Сочи в Ереван или Пермь; из Красноярска в Благовещенск; из Владивостока в Бангкок; из Минеральных Вод в Пермь, Самару и Екатеринбург. Также доступны билеты на Мальдивы за 8 тысяч рублей.

Лететь придется без багажа: в распродаже участвует безбагажный тариф «Лайт», который можно комбинировать с другими тарифами линейки для перевозок туда и обратно. «Благодаря этой предновогодней акции у пассажиров Аэрофлота будет возможность совершить спонтанное путешествие по различным направлениям маршрутной сети авиакомпании и сделать свои новогодние праздники и каникулы еще более яркими и запоминающимися», — говорят в «Аэрофлоте».