Яхтенный и медицинский туризмы получат дополнительную поддержку от властей Петербурга

«Меры поддержки, принятые правительством Петербурга в 2020-2021 годах, оказали содействие туристической индустрии, однако не охватили все предприятия отрасли», — говорится в пояснительной записке.

Сейчас среди приоритетных отраслей, которые нуждаются в помощи, назвали яхтенный, медицинский и водный туризм, а также строительство и модернизация гостиниц, пишет «Деловой Петербург».

«Продвижение Санкт-Петербурга на конкурентном круизном рынке требует реконструкции портовой и причальной инфраструктуры», — отмечают авторы документа.

Как отметил глава комитета по туризму Сергей Корнеев пояснил, что основная задача законопроекта — синхронизировать городские действия с национальным проектом по развитию туризма. В качестве примера он привел создание модульной туристической инфраструктуры, в частности, кэмпингов и глэмпингов. Он также подчеркнул, что продолжается развитие новой туристической географии с вовлечением всех районов и новых общественных пространств, а также промышленного туризма и увеличение возможностей для путешественников с ограниченными возможностями.

«Мы создаем условия для более эффективного привлечения федерального финансирования. Петербург — лучший туристический город России и один из любимейших городов всего мира, и мы обязаны заниматься развитием туристической отрасли. Нас бы не поняли люди, если бы мы отказались от поддержки туризма. Это сакральная отрасль для нашего города», — добавил представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко.