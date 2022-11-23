«Тайная вечеря» и еще три (очень красивых!) фрески малоизвестных храмов России, находящихся на грани исчезновения

Фотограф-документалист Анна Короб четыре года путешествует по России в надежде запечатлеть разрушающееся архитектурное наследие. О самой интересной церковной живописи увядающих храмов она рассказала в новой книге «Фрески заброшенных церквей» (выйдет в декабре!) — публикуем отрывок.
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы
Старинное село расположено на краю Ярославской области в Некоузском районе. Каменный храм был возведен в 1829 году на средства купца Фомы Космина Бушкова. Церковь выполнена в стиле классицизма, с трехъярусной колокольней, которая ранее была обшита железом, кое-где еще сохранилась часть обшивки.
Фреска «Тайная вечеря»
С большими потерями, но все же сохранилась роспись. В алтарной части фреска «Тайная вечеря». Свод купола основного объема занимает обширная композиция Коронование Пресвятой Богородицы. На ней изображена Богородица в окружении Святой Троицы, собора Архангелов, ангелов и херувимов. Позы ангелов разнообразны, скорее всего, таким приемом художник пытался избежать монотонности. Для фона использовали небесно-голубую краску — лазурь, а для одежды и ликов брали охристые краски, ими выполняли прорисовку ликов и волос, так же охрой писались многие детали одежды. Из-за поврежденной крыши и непогоды под купольным сводом едва различимы сюжеты страстей Христовых.
В трапезной же и вовсе нет крыши, рухнула она несколько десятилетий назад, обнажив стенопись. Однако несмотря на осадки отлично сохранились сюжеты «Две лепты бедной вдовы», «Распятие» и изображения «Максим Исповедник», «Спас Нерукотворный».
Церковь была закрыта в 1935 году, заброшена, разрушается.
Где: село Покрово-Раменье, Некоузский район, Ярославская область.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы
Церковь Успения Пресвятой Богородицы
В 1755 году императрица Елизавета Петровна жалует село Баскаки Троице-Сергиеву монастырю. До этого времени село постоянно переходило из рук в руки: то принадлежало монастырю, то княжеским семьям, то снова монастырю. Череду смены владельцев прервала Екатерина II, отписав в 1764 году все монастырские земли в пользу государственной казны. Так село стало государственным.
В 1862 году на средства прихожан на территории монастыря началось строительство нового каменного храма. Стройка шла 23 года. 29 сентября 1885 года строительные работы были завершены и храм освятили.
Это было выдающееся здание, выполненное в стиле позднего классицизма, с просторной трапезной и многоярусной колокольней. Вокруг церкви и кладбища была ограда из дикого камня. Приход рос и богател. При храме открыли церковно-приходскую школу.
Стены храма покрывала масляная живопись в академической манере. За образец при росписях храма были взяты гравюры Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда.
Однако во второй половине XX века численность населения в селе стала постепенно сокращаться, храм забросили. На сегодняшний день эти земли мало населены, храм продолжает разрушаться, а фрески под действием осадков осыпаются.
Наиболее сохранившимися на период конца 2022 года являются фрески барабана и купола. Безусловно, они впечатляют своей сохранностью и качеством живописи. В простенках окон барабана изображено восемь пророков, которых обрамляет растительный орнамент. Фрески внутри огромного купола так же выполнены по гравюрам немецкого художника, здесь мы видим такие сюжеты, как «Преображение», «Вознесение», «Откровение Иисуса Христа Иоанну».
Где: село Баскаки, Весьегонский район, Тверская область.
Церковь Вознесения Господня
Церковь Вознесения Господня
13 мая 1826 года в деревне Пенегеевская начались работы по возведению двухэтажного каменного храма с колокольней. 11 ноября 1828 года освятили теплую нижнюю церковь. А вот строительство верхней церкви затянулось, ее освятили только 26 мая 1850 года.
Стоящая на холме церковь отличалась величественностью и внутренним убранством. Автором творения был архитектор Агеев, который еще 7 октября 1825 года составил архитектурный план.
В 1884 году вокруг храма на пожертвования прихожан возвели ограду, состоящую из каменных столбов с железными решетками.
В 1930-е годы церковь закрыли, в помещении стали хранить зерно, позже тут был организован склад РАЙПО. Постепенно деревня исчезла, селяне разбирали свои дома и переезжали в соседние села.
Некогда живопись покрывала всю поверхность стен храма, столбов и купольный свод. На сегодняшний день до нас дошла самая малая часть стенописи. Значительные утраты уже не позволяют интерпретировать сюжеты верхнего летнего храма, по фрагментам можно лишь сказать, что столбы и стены имели по три яруса изображений. Остальные уцелевшие фрески сосредоточены преимущественно в апсиде нижнего теплого храма, здесь безошибочно можно определить два сюжета «Рождество Христово» и «Моление о чаше».
Где: деревня Пенигеевская, Шенкурский район, Архангельская область.
Церковь Троицы Живоначальной
Церковь Троицы Живоначальной
Первые упоминания о селе Красное-Сумароковых встречаются в XVII веке. По данным церковных книг, в это время здесь уже стояла деревянная церковь, а селом владели два помещика. Одна половина Красного принадлежала Михаилу Евстафьевичу Пушкину, а вторая — семье Шокуровых.
Каменный храм был возведен в 1766 году Иваном Самсоновичем Шокуровым. Расписывали здание в 1768 году костромские мастера. На стенах храма сохранились имена художников, можно разобрать, что это братья Носковы: Иван, Василий и Лука.
Стенопись Троицкой церкви необычная и практически не изученная. Сюжеты фресок оригинальны и нетипичны, за основу взяты композиции из Библии Маттиаса Мериана. На стенах храма можно встретить 39 композиций из ветхозаветного цикла, 27 сцен из евангельского цикла, 24 сцены, посвященные Акафисту Богоматери, и 12 сюжетов страстнóго цикла.
Роспись северной стены
В XX веке церковь была заброшена, поэтому не все сюжеты сохранились и хорошо читаются. Но то, что осталось, поистине завораживает. Рассматривать храмовую стенопись можно долго: «Сопрестолие в окружении Сил небесных», «Сошествие Святого Духа на апостолов», «Пилат вопрошает у толпы имя осужденного», «Христос и Пилат» и «Воскрешение Лазаря».
Особую роль для восприятия играет колористика росписи. Фрески имеют насыщенный цвет с использованием густых, даже затемнённых тонов, что было свойственно стенописи более ранних веков. Такая плотная гамма красок в небольшом храме придает как будто приземистый, затемненный облик, подчеркивающий атмосферу таинства церкви.
Где: село Красное-Сумароковых, Нерехтский район, Костромская область.
Отрывок для публикации из книги Анны Короб «Фрески заброшенных церквей» предоставило издательство АСТ.
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