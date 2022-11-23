«Тайная вечеря» и еще три (очень красивых!) фрески малоизвестных храмов России, находящихся на грани исчезновения

С большими потерями, но все же сохранилась роспись. В алтарной части фреска «Тайная вечеря». Свод купола основного объема занимает обширная композиция Коронование Пресвятой Богородицы. На ней изображена Богородица в окружении Святой Троицы, собора Архангелов, ангелов и херувимов. Позы ангелов разнообразны, скорее всего, таким приемом художник пытался избежать монотонности. Для фона использовали небесно-голубую краску — лазурь, а для одежды и ликов брали охристые краски, ими выполняли прорисовку ликов и волос, так же охрой писались многие детали одежды. Из-за поврежденной крыши и непогоды под купольным сводом едва различимы сюжеты страстей Христовых.

В трапезной же и вовсе нет крыши, рухнула она несколько десятилетий назад, обнажив стенопись. Однако несмотря на осадки отлично сохранились сюжеты «Две лепты бедной вдовы», «Распятие» и изображения «Максим Исповедник», «Спас Нерукотворный».

Церковь была закрыта в 1935 году, заброшена, разрушается.

Где: село Покрово-Раменье, Некоузский район, Ярославская область.