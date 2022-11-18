Отель Moscow Marriott Imperial Plaza приглашает встретить Новый год

31 декабря в ресторане Cafe Imperial пройдет новогодний ужин. Бренд-шеф Абдессаттар Зитуни разработал особое меню из трех курсов: плато закусок шести видов, стартеры и основное блюдо на выбор, а также ассорти мини-десертов. Главный акцент на использовании изысканных деликатесов: трюфеля, фуа-гра, гребешков и камчатского краба.

Помимо блюд высокой кухни, для гостей подготовят праздничную программу: хиты от кавер-группы, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, DJ-сет и новогодняя лотерея с призами от отеля. Весь вечер в ресторане будет действовать безлимитный бар с тихими и игристыми винами, а также безалкогольными напитками.

Стоимость новогоднего ужина — 22 000 рублей (за человека). При бронировании столика до 10 декабря предоставляется скидка 10%.

Для тех, кто хочет встретить 2023 год в романтической обстановке наедине со своим партнером, предусмотрены специальные предложения на проживание с праздничным ужином от бренд-шефа в одном из номеров или люксов отеля. Программа «Делюкс» включает проживание с 31 декабря по 1 января, ассорти закусок, бутылку игристого вина, поздний завтрак для двоих в ресторане Galerie, новогоднее оформление номера и поздний выезд до 16:00.

Особенные условия будут действовать и для гостей номеров категории «Люкс»: ужин от бренд-шефа отеля из трех подач и ассорти мини-десертов, бутылка Prosecco, поздний завтрак для двоих в ресторане Galerie, сказочная атмосфера в номере и поздний выезд до 16:00. Такое предложение подходит и для организации частного празднования в кругу самых близких. Стоимость новогоднего ужина за дополнительного гостя — 10 000 рублей.