В пути из Петербурга в Москву на «Сапсане» теперь можно посмотреть лекции от СПбГУ

В частности, на платформе предлагают пассажирам просмотреть адаптированные лекции экспертов СПбГУ по истории и восточным языкам на основе онлайн-курсов «Всеобщая история», «История России» и «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области», «Китайский для начинающих» и «Корейский для начинающих». Специально для иностранных пассажиров есть отдельный онлайн-курс для изучения русского языка «Russian for Beginners».

«Так мы можем поддержать стремление людей получать новые знания не только в образовательных учреждениях, но и в "дороге" длиною во всю жизнь, создавая максимальные возможности для непрерывного обучения», — отметил директор Центра развития электронных образовательных ресурсов СПбГУ Владимир Старостенко.

Лекции доступны на портале SAPSAN.MEDIA. К нему можно подключиться во время поездки с телефона, ноутбуку или планшета.

«"Сапсан" стал первым поездом в России, в медиасистеме которого появился обучающий раздел для пассажиров. Это новое и интересное направление, которое мы планируем развивать», — рассказал начальник службы по обслуживанию пассажиров Дирекции скоростного сообщения — филиала ОАО «РЖД» Матвей Костромичев.

Кроме того, для желающих глубже изучать один из пройденных курсов, есть образовательная онлайн-платформа Санкт-Петербургского университета. В планах вуза — увеличить количество образовательных материалов СПбГУ, представленных в поездах.