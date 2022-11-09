В Египте запустили систему Tax Free для иностранных туристов

Система возврата суммы налога на добавленную стоимость Tax Free, позволяющая вернуть от 7 до 22% от суммы покупки при выезде из страны ее приобретения, работала в Египте и раньше, однако из-за многоступенчатости иностранцы ею не пользовались. Теперь она стала проще, но работает только в международном аэропорту Шарм-эль-Шейха — о магазинах с Tax Free информируют специальные плакаты, стенды и стикеры на арабском, английском, французском, русском и испанском языках.

Как пишет Ассоциация туроператоров России, иностранные туристы могут вернуть налог на добавленную стоимость со своих покупок в случае, если срок их пребывания в стране не превышает трех месяцев, а стоимость покупок составляет не менее 1 500 египетских фунтов — около 60 долларов США или 3 700 рублей. Еще одно условие — приобретенный товар должен быть предъявлен в упаковке, то есть не должен быть использован до выезда из страны. Кроме того, для возврата налога турист должен иметь иностранную банковскую карту.

«При вылете из Шарм-эль-Шейха туристы в аэропорту в специальном киоске предъявляют для проверки купленные товары, паспорт и фискальный документ, подтверждающий покупку. Для перевода суммы возмещенного налога требуется банковская карта», — объясняют в ассоциации.