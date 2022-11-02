Как из Пулково улететь в города Европы и США? Рассказали в «Воздушных воротах Северной столицы»

Однако это не прямые рейсы, а полеты в Ташкент (ежедневно), Самарканд (три раза в неделю) и Фергану (один раз в неделю) с дальнейшими стыковками в шесть зарубежных направлений.

«Из Ташкента рейсами авиакомпании Uzbekistan Airways можно улететь в Дели (Индия), Сеул (Южная Корея), Стамбул (Турция), Шарм-Эль-Шейх (Египет), Европу и Северную Америку, из Самарканда и Ферганы — в Стамбул», — сообщили в «Воздушных воротах Северной столицы».