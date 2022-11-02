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Путешествия

Как из Пулково улететь в города Европы и США? Рассказали в «Воздушных воротах Северной столицы»

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Компания, которая управляет петербургским аэропортом, сообщила о запуске новых зарубежных авиарейсов. Авиакомпания Uzbekistan Airways в рамках зимней программы полетов «готова доставить пассажиров в Азию, Ближний Восток, Африку, Европу и Северную Америку».

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Однако это не прямые рейсы, а полеты в Ташкент (ежедневно), Самарканд (три раза в неделю) и Фергану (один раз в неделю) с дальнейшими стыковками в шесть зарубежных направлений.

«Из Ташкента рейсами авиакомпании Uzbekistan Airways можно улететь в Дели (Индия), Сеул (Южная Корея), Стамбул (Турция), Шарм-Эль-Шейх (Египет), Европу и Северную Америку, из Самарканда и Ферганы — в Стамбул», — сообщили в «Воздушных воротах Северной столицы».

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