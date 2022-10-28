Между Петербургом и Великим Новгородом запустят удлиненные «Ласточки»

Речь идет о поездах №7001 и №7004, следующих по маршруту «Санкт-Петербург Московский вокзал — Великий Новгород» и обратно. Также отмечается, что из-за этого изменится порядок проезда в вагонах с указанием мест.

«Проезд осуществляется в вагонах №6 и №7 пригородных поездов "Ласточка" №7001 и №7004», — обратили внимание представители организации.

Купить билеты в вагоны этих удлиненных «Ласточек» можно в кассе №6 на Московском вокзале, в кассе №2 на станции Тосно, в кассовом окне №1 на станции Чудово-Московское и в кассе №4 на вокзале в Великом Новгороде.

Помимо этого, пассажирам напомнили о действии абонемента «Экскурсионный Новгород». По нему можно проехать на высокоскоростных поездах из Петербурга и обратно, а также получить групповую пешеходную экскурсию под названием «Жемчужина Великого Новгорода».