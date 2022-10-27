Катар снимет коронавирусные ограничения на въезд иностранцев с 1 ноября

Как пишет АТОР, власти Катара приняли решение уже с 1 ноября разрешить туристам приезжать в страну на условиях, действующих до пандемии. Также больше не требуется регистрироваться в приложении Ehteraz Health– оно было необходимо для посещения общественных мест. Теперь приложение потребуется лишь для входа в медицинские учреждения.

Послабления вступают в силу с 1 ноября, незадолго до старта Чемпионата мира по футболу 2022, отмечает Ассоциация туроператоров.

При этом в период проведения Чемпионата, с 1 ноября по 23 декабря, в страну можно будет приехать только при наличии Hаyya card — оформить ее можно при условии наличия билета на матчи Чемпионата. Простых туристов Катар начнет принимать после 23 декабря.