18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Катар снимет коронавирусные ограничения на въезд иностранцев с 1 ноября

Поделиться:

Теперь перед поездкой в страну не нужно будет сдавать ПЦР или антиген-тесты. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров со ссылкой на Министерство здравоохранения Катара. 

HasanZaidi / Shutterstock.com

Как пишет АТОР, власти Катара приняли решение уже с 1 ноября разрешить туристам приезжать в страну на условиях, действующих до пандемии. Также больше не требуется регистрироваться в приложении Ehteraz Health– оно было необходимо для посещения общественных мест. Теперь приложение потребуется лишь для входа в медицинские учреждения.

Послабления вступают в силу с 1 ноября, незадолго до старта Чемпионата мира по футболу 2022, отмечает Ассоциация туроператоров.

При этом в период проведения Чемпионата, с 1 ноября по 23 декабря, в страну можно будет приехать только при наличии Hаyya card — оформить ее можно при условии наличия билета на матчи Чемпионата. Простых туристов Катар начнет принимать после 23 декабря.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: