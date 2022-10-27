«Аэрофлот» возобновит работу онлайн-сервисов 30 октября

«В связи с проведением технических работ, необходимых для перехода на новую систему, начиная с 14:00 по московскому времени (мск) 29 октября и до окончания технических работ в 16:00 мск 30 октября 2022 года, на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота полностью будут недоступны сервисы по бронированию, покупке, обмену и возврату авиабилетов, дополнительных и специальных услуг, а также онлайн-регистрация на рейсы Аэрофлота и рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на сайте авиакомпании, начиная с 14:00 мск 29 октября и до окончания технических работ, будет по-прежнему доступна важная для перелёта информация, расписание рейсов и онлайн-табло. Все запланированные рейсы будут выполняться по расписанию.

При этом мобильное приложение Аэрофлота с середины дня 29 октября будет заблокировано. «Пользователям мобильного приложения на платформе Android необходимо установить новую версию приложения. Мобильное приложение на платформе iOS не будет доступно. Пользователям мобильных устройств на платформе iOS рекомендуем установить ярлык сайта на экран мобильного устройства», – сообщили в авиакомпании.

Из-за временных ограничений компания попросила пассажиров, чей полет запланирован на 29 и 30 октября, приезжать в аэропорт заранее, за 4 часа до вылета, для прохождение предполётных формальностей.