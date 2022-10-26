«Аэрофлот» приостановил онлайн-регистрацию на рейсы с 26 октября

«В связи с проведением технических работ с 02:00 мск 26 октября временно приостанавливается онлайн-регистрация на рейсы Аэрофлота (а также рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия»), – говорится в сообщении.

Из-за временных ограничений компания попросила пассажиров приезжать в аэропорт заранее, за 4 часа до вылета, для прохождение предполётных формальностей.

Ранее стало известно, что часть онлайн-сервисов S7 будет временно приостановлена с 26 октября. Это связано с переходом авиакомпании на отечественную систему бронирования.