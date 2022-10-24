Лоукостер «Победа» планирует возобновить полеты в Турцию

«Победа» подтверждает планы начать полеты в Турцию», – цитирует агентство представителя компании.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что авиакомпания подала заявку в Росавиацию о запуске ежедневных полетов в Анталью в конце декабря. В «Победе», по данным издания, также рассматривают полеты в Стамбул.

Как отмечает «Коммерсантъ», «Победа» полностью приостановила полеты за границу в марте. Тогда Росавиация рекомендовала всем авиакомпаниям, у которых есть самолеты в иностранном лизинге, приостановить полеты за границу.