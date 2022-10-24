Лоукостер «Победа» планирует возобновить полеты в Турцию

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя компании. Дата возобновления полетов пока не называется.
«Победа» подтверждает планы начать полеты в Турцию», – цитирует агентство представителя компании.
Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что авиакомпания подала заявку в Росавиацию о запуске ежедневных полетов в Анталью в конце декабря. В «Победе», по данным издания, также рассматривают полеты в Стамбул.
Как отмечает «Коммерсантъ», «Победа» полностью приостановила полеты за границу в марте. Тогда Росавиация рекомендовала всем авиакомпаниям, у которых есть самолеты в иностранном лизинге, приостановить полеты за границу.
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