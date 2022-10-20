Часть онлайн-сервисов S7 будет временно приостановлена с 26 октября

«С 26 октября мы переходим на российскую систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров. Это не повлияет на полеты: рейсы будут выполняться по расписанию. На время перехода будет приостановлена работа некоторых онлайн-сервисов. Как только переход закончится, мы вам сообщим — следите за обновлениями на сайте и в приложении», – указано на сайте компании.

Так, будут недоступны обмен и возврат билетов, онлайн регистрация, выбор места, добавление багажа, оплата забронированного билета, онлайн-управление бронированием, повышение класса обслуживания на сайте и в приложении.

Программа лояльности также перейдет на новую платформу. С 25 октября и до окончания работ будут недоступны операции с милями, сообщили в компании.