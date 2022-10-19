Из Петербурга в Калининград запустят дополнительные авиарейсы

Рейсы планируют совершать дважды в неделю: по понедельникам и четвергам на Boeing 737. Из Петербурга в Калининград вылет запланирован на 15:20, прилет — в 16:10. В обратную сторону самолет отправляется в 17:10, а приземляется в 20:00.

Кроме того, улететь из Петербурга в Калининград также можно рейсами авиакомпаний «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии» и Smartavia.