Из Петербурга в Калининград запустят дополнительные авиарейсы

Первый рейс из аэропорта «Пулково» выполнит 31 октября новый авиаперевозчик «Ижавиа». Об этом рассказали в пресс-службе воздушного вокзала.
Рейсы планируют совершать дважды в неделю: по понедельникам и четвергам на Boeing 737. Из Петербурга в Калининград вылет запланирован на 15:20, прилет — в 16:10. В обратную сторону самолет отправляется в 17:10, а приземляется в 20:00.
Кроме того, улететь из Петербурга в Калининград также можно рейсами авиакомпаний «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии» и Smartavia.
Комментарии (0)