Власти Грузии допустили пересмотр безвизового режима с Россией

«Не исключено, что нам придется пересмотреть безвизовый режим, который в сегодняшних условиях является довольно либеральным. <...> Это все должно решить правительство вместе с обществом», – цитирует ТАСС заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Она добавила, что приезд россиян в республику в последнее время является вызовом, но не угрозой. По словам Зурабишвили, в страну зачастую приезжают выходцы из Грузии, которые в свое время утратили гражданство республики или являются обладателями двойного гражданства.

Безвизовый режим между Россией и Грузией действует с 2012 года. По действующим правилам россияне могут находиться на территории Грузии без визы в течение года.

ТАСС со ссылкой на данные Национальной администрации туризма Минэкономики Грузии сообщает, что граждане России с января по сентябрь текущего года совершили более 780 тыс. туристических поездок в республику, что в 5,5 раза больше аналогичного показателя за 2021 год.