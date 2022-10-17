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Власти Грузии допустили пересмотр безвизового режима с Россией

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Окончательное решение должно принять правительство государства, сообщает ТАСС. По действующим правилам россияне могут находиться на территории Грузии без визы в течение года. 

Shutterstock.com

«Не исключено, что нам придется пересмотреть безвизовый режим, который в сегодняшних условиях является довольно либеральным. <...> Это все должно решить правительство вместе с обществом», – цитирует ТАСС заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Она добавила, что приезд россиян в республику в последнее время является вызовом, но не угрозой. По словам Зурабишвили, в страну зачастую приезжают выходцы из Грузии, которые в свое время утратили гражданство республики или являются обладателями двойного гражданства.

Безвизовый режим между Россией и Грузией действует с 2012 года. По действующим правилам россияне могут находиться на территории Грузии без визы в течение года. 

ТАСС со ссылкой на данные Национальной администрации туризма Минэкономики Грузии сообщает, что граждане России с января по сентябрь текущего года совершили более 780 тыс. туристических поездок в республику, что в 5,5 раза больше аналогичного показателя за 2021 год. 

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