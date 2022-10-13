Для россиян все еще открыт транзит через Финляндию. Но есть условие

Как пишет «Фонтанка», россияне могут въехать в Финляндию с туристической визой для транзита из России и обратно.

Можно отправиться через аэропорт Хельсинки в США, Великобританию, Канаду, Японию, Хорватию, Кипр, Болгарию, Сербию, Румынию, Турцию или Египет с Таиландом.

При этом транзит в третьи страны разрешен, если въезд в страну является гарантированным и у путешественника имеется план немедленного транзита. У россиян должны быть необходимые документы – билеты, визы и другие разрешения для посещения стран.

По данным «Фонтанки», двойной транзит не допускается — улетать и пересекать границу Шенгенской зоны необходимо именно через Суоми. «Вы не можете путешествовать через Финляндию в другую страну Шенгенского соглашения и оттуда в страну, не входящую в Шенгенскую зону», — сообщили изданию в посольстве.

Не обойдется и без рисков – в случае, если пограничникам что-то не понравится в планах путешественника и ему откажут во въезде в страну, то визу, если она выдана Финляндией, могут аннулировать. Отмену визы можно будет обжаловать в суде.

«Предварительные разрешения или предварительные решения о пересечении границы не будут выдаваться ни при каких обстоятельствах. Решение о разрешении на въезд в Финляндию всегда принимается на пограничном контроле финской пограничной службой», — отметили в посольстве.