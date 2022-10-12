18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Чехия закрывает въезд для россиян с туристическими шенгенскими визами

Поделиться:

Решение властей республики вступит в силу с 25 октября.

Shutterstock.com

«С 25 октября мы [правительство] вводим меры в отношении граждан РФ, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, [участия в мероприятиях] культуры и спорта. Им будет запрещен въезд в Чехию. Это касается прежде всего российских граждан, которые прибывают на [международный] аэропорт в Праге», — приводит ТАСС слова министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

Напомним, в конце сентября аналогичные меры приняли власти Финляндии. Исключение сделали для россиян, которые совершают поездку по гуманитарным причинам. Также туристы по-прежнему могут въехать в Финляндию по семейным обстоятельствам, учебе, работе или для получения медицинской помощи.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: