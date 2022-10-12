Чехия закрывает въезд для россиян с туристическими шенгенскими визами

«С 25 октября мы [правительство] вводим меры в отношении граждан РФ, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, [участия в мероприятиях] культуры и спорта. Им будет запрещен въезд в Чехию. Это касается прежде всего российских граждан, которые прибывают на [международный] аэропорт в Праге», — приводит ТАСС слова министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

Напомним, в конце сентября аналогичные меры приняли власти Финляндии. Исключение сделали для россиян, которые совершают поездку по гуманитарным причинам. Также туристы по-прежнему могут въехать в Финляндию по семейным обстоятельствам, учебе, работе или для получения медицинской помощи.