«В прошлом году у нас действовали семейные тарифы в рамках государственной субсидии, и спрос на них был очень высок. После окончания акции мы получали очень много вопросов от пассажиров, когда такие билеты будут снова в продаже. Поэтому в этом году решили запустить собственные семейные тарифы», — отмечают в авиакомпании.

Семейный тариф рассчитан на пассажиров, путешествующих с детьми до 18 лет. В бронировании должен быть хотя бы один взрослый и один ребенок, даты покупки и вылета могут быть любыми, кроме того, тариф суммируется с детской скидкой.

Приобрести билеты по семейным тарифам можно на более чем 40 межрегиональных маршрутов. В частности, они действительны на ряде рейсов из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Калининграда, Казани, Красноярска, Петербурга, Минеральных Вод и других городов России.

Напомним, ранее авиакомпания S7 открыла продажу авиабилетов на рейсы в Таиланд. Перелеты столицу Таиланда будут осуществляться из Иркутска со 2 ноября. Рейсы в Бангкок и обратно со 2 ноября по 11 декабря будут выполняться пять раз в неделю – по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. С 12 декабря рейс станет ежедневным до конца зимнего сезона.