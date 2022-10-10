«Аэрофлот» повысил плату за обмен и возврат международных авиабилетов

Авиакомпания «Аэрофлот» О новых правилах платы за обмен или возврат международных авиабилетов: При международных перевозках (за транзакцию): для перевозок, оформленных с 05.10.2022 – 46 EUR/USD (до 05.10.2022 – 37 EUR/42 USD), кроме перевозок от п.п. Японии: для перевозок, оформленных с 05.10.2022 — 6600 JPY (до 05.10.2022 – 4900 JPY) для перевозок от п.п. Японии.

Для перевозок по России плата за обмен или возврат билета не поменялась и с 12 апреля 2022 года составляет 2 800 рублей; до этой даты ее размер был на 200 рублей меньше — 2 600.

Как пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Аэрофлота», повышение платы за данные операции связано с ростом расходов перевозчика на их выполнение. «Плата за возврат или обмен в соответствии с федеральными авиационными правилами компенсирует расходы перевозчика на проведение этих процедур. Повышение было проведено для покрытия уровня текущих расходов на эти операции», — заявили в авиакомпании.