Власти ОАЭ обновили визовые правила для туристов

Власти Объединенных Арабских Эмиратов обновили визовые правила для туристов. Они расширяют возможности для путешественников, которые теперь могут не только получить более долгосрочные визы, но и проще устраиваться на работу в ОАЭ.
Как пишет портал Gulf News, об обновлении визовых правил объявило Федеральное управление по вопросам идентификации, гражданства, таможни и портовой безопасности (ICP). Изменения, вступившие в силу с 3 октября, расширяют возможности для путешествий. Новые системы выдачи виз позволят упорядочить процесс получения въездных документов и в перспективе удовлетворить потребности всех категорий иностранцев и туристов.
Теперь срок действия туристических виз продлен с 30 до 60 дней. Также путешественники получили возможность оформить пятилетние туристические мультивизы, которые позволят иностранцам находиться в ОАЭ в течение 180 дней в году или 90 дней подряд. Отмечается, что новые правила направлены на увеличение населения ОАЭ за счет квалифицированных специалистов — предпринимателей, ученых, успешных студентов и выпускников, рабочих.
Генеральный директор управления по делам резидентов и иностранцев ОАЭ:
Обновленная визовая система характеризуется множеством видов на жительство и добавлением новых, которые подходят для всех категорий инвесторов, предпринимателей, талантливых ученых и специалистов, начинающих студентов, выпускников, пионеров гуманитарной деятельности, первой линии обороны и квалифицированной рабочей силы во всех областях, в дополнение к облегчению бремени и упрощению процедур, добавлению новых льгот для владельцев вида на жительство и отделению вида на жительство от работодателя. Все это способствует улучшению качества жизни и созданию опыта проживания, работать и инвестировать в ОАЭ приятно и счастливо.
Кроме того, власти ОАЭ утвердили новый тип виз — пятилетние Green Residence. «Зеленое резидентство» оформляется для инвестора или партнера в коммерческой деятельности без поручителя и сроком на 5 лет — при условии продления и взамен предыдущего двухлетнего резидентства инвестора. Еще одним типом новой визы стала виза для лиц-соискателей работы. Документ позволит приехать в ОАЭ без необходимости в спонсоре или принимающей стороне, чтобы изучить возможности для работы, инвестиций и бизнеса.
«Виза [для поиска работы] была создана для изучения возможностей трудоустройства, а другая [Green Residence] — для изучения инвестиционных и деловых возможностей, а также для привлечения инвесторов без поручителя или принимающей стороны внутри страны», — отметил генеральный директор служб поддержки ICP Хамис Аль-Кааби.
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