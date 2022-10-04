Власти ОАЭ обновили визовые правила для туристов

Как пишет портал Gulf News, об обновлении визовых правил объявило Федеральное управление по вопросам идентификации, гражданства, таможни и портовой безопасности (ICP). Изменения, вступившие в силу с 3 октября, расширяют возможности для путешествий. Новые системы выдачи виз позволят упорядочить процесс получения въездных документов и в перспективе удовлетворить потребности всех категорий иностранцев и туристов.

Теперь срок действия туристических виз продлен с 30 до 60 дней. Также путешественники получили возможность оформить пятилетние туристические мультивизы, которые позволят иностранцам находиться в ОАЭ в течение 180 дней в году или 90 дней подряд. Отмечается, что новые правила направлены на увеличение населения ОАЭ за счет квалифицированных специалистов — предпринимателей, ученых, успешных студентов и выпускников, рабочих.