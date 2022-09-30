Из Петербурга в Стамбул запустят дополнительные авиарейсы

Как сообщает пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», из аэропорта имени Сабихи Гекчен рейс будет отправляться в 9:55, а прибытие в Пулково намечено на 13:55. Обратный вылет запланирован на 14:55, прилет — в 18:45.

По сообщению воздушной гавани, на сегодняшний день из Петербурга в Стамбул летает 21 рейс в неделю. «Рейсы из Санкт-Петербурга в турецкие города Стамбул, Бодрум и Даламан выполняют Turkish Airlines, в Анталью — Turkish Airlines и Southwind Airline», — отметили в «ВВСС».

Кроме того, в число востребованных зарубежных направлений входят Минск, Дубай, Ташкент, Ош, Душанбе, Бишкек, Хургада и Ургенч.