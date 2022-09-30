Российское консульство в Черногории закрыли на неопределенный срок

«Уважаемые граждане Российской Федерации. Вынуждены сообщить, что в связи с враждебными действиями властей Черногории в отношении Посольства Российской Федерации в Черногории работа консульского отдела Посольства остановлена с 30 сентября 2022 года на неопределенный срок», — говорится в заявлении консульства.

Отмечается, что теперь по вопросам консульского обслуживания можно обращаться в посольства России в соседних странах.

Накануне, 29 сентября, министерство иностранных дел Черногории объявило персонами нон грата шестерых российских дипломатов «в связи с деятельностью, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях и отношениям взаимной признательности и уважения между двумя странами». По данным Vijesti, все они — двое граждан Черногории и еще несколько россиян — находятся под следствием по подозрению в работе на российские спецслужбы.

Спецпрокуратура Черногории опровергла информацию о задержаниях, подтвердив проведение обысков. Отмечается, что полиция проводит обыски в квартирах ряда граждан, «подозреваемых в создании криминальной организации и шпионаже».