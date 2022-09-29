Nordwind Airlines запускает прямой рейс из Петербурга в Киргизию

Первый рейс из Петербурга в киргизский город Тамчы, расположенный на побережье озера Иссык-Куль, вылетит 30 сентября. Перелеты будут выполняться один раз в неделю. Согласно расписанию, отправление рейса из аэропорта «Пулково» запланировано по пятницам в 23:20, прибытие в аэропорт Тамчы — в 07:15 на следующий день. Вылет обратного рейса из Тамчы в Петербург запланирован по субботам в 08:55, прилет — в 11:35. Билеты можно найти по ссылке.

«Тамчы стал третьим городом в Киргизской Республике, в который в рамках текущей навигации выполняются прямые рейсы из города на Неве. Также из аэропорта «Пулково» авиакомпании «Уральские авиалинии» 3 раза в неделю и Avia Traffic Company 2 раза в неделю выполняют рейсы в Бишкек, «Уральские авиалинии» 7 раз в неделю и Avia Traffic Company 1 раз в неделю совершают полеты в Ош. Оба города входят в топ-10 самых популярных международных направлений с начала года», — отмечают в пресс-службе аэропорта.