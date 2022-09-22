В Латвии ограничили срок действия постоянного вида на жительство для россиян

В пресс-службе ведомства отметили, что новый постоянный ВНЖ можно будет оформить снова, но для этого придется подтвердить знание латышского языка и предоставить соответствующее свидетельство.

Кроме того, приостанавливается возможность продления временного вида на жительство для граждан России и Беларуси, которые получили его на основании сделанных инвестиций или покупки недвижимости в Латвии. Удаленную рабочую визу теперь также больше не выдают.

Однако в поправках есть и исключения. В частности, российские граждане смогут получить разрешение на временное проживание на основании воссоединения семьи, международной защиты, национальных интересов или гуманитарных соображений.

Помимо этого, в Латвии перестанут выдавать долгосрочные рабочие визы. По завершению срока действия этого документа граждан ждет высылка и страны.