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Расписание «Сапсанов» и «Невского экспресса» между Петербургом и Москвой изменят на три недели

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Высокоскоростные поезда «Сапсан» и «Невский экспресс», которые курсируют межу Москвой и Петербургом, изменят расписание в октябре и ноябре. Это связано с ремонтными работами.

Dmitry Shchukin / Shutterstock.com

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, новое расписание будет действовать с 24 октября по 2 ноября и 10-14 ноября 2022 года. Движение изменят в обе стороны. Также 30 октября отменят четыре рейса «Сапсанов»: №759 и №761, которые курсируют между Петербургом и Москвой, а также №768 и №770 по маршруту Москва — Петербург.

Перевозчик отмечает, что на протяжении трех недель ремонт железнодорожной инфраструктуры будет вестись на перегонах Завидово — Решетниково и Крюково — Сходня. Пассажиров просят внимательно планировать поездки в эти даты. Подробный график есть на сайте РЖД.

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