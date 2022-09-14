Расписание «Сапсанов» и «Невского экспресса» между Петербургом и Москвой изменят на три недели

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, новое расписание будет действовать с 24 октября по 2 ноября и 10-14 ноября 2022 года. Движение изменят в обе стороны. Также 30 октября отменят четыре рейса «Сапсанов»: №759 и №761, которые курсируют между Петербургом и Москвой, а также №768 и №770 по маршруту Москва — Петербург.

Перевозчик отмечает, что на протяжении трех недель ремонт железнодорожной инфраструктуры будет вестись на перегонах Завидово — Решетниково и Крюково — Сходня. Пассажиров просят внимательно планировать поездки в эти даты. Подробный график есть на сайте РЖД.