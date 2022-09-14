S7 распродает билеты на авиаперелеты по России со скидкой до 50%

Распродажа продлится с 14 по 16 сентября, перелеты по сниженным тарифам доступны с датой вылета начиная с 19 сентября 2022 года по всем внутренним направлениям авиакомпании. В рамках распродажи можно приобрести билеты в Сочи, Калининград, Петербург, Горно-Алтайск, Барнаул, Иркутск и другие города. Кроме того, стоимость льготных и субсидируемых тарифов также снижена на время распродажи.

Так, стоимость перелета туда-обратно в экономическом классе из Москвы в Калининград начинается от 2 672 рублей, в Иркутск — от 7 998 рублей, в Барнаул — от 7 996 рублей. Жителям Новосибирска доступны прямые рейсы в Казань (от 9 828 рублей), Петербург (от 8 498 рублей), Уфу (от 8 006 рублей) и Махачкалу (от 11 910 рублей). Стоимость перелета между Иркутском и Хабаровском составит 6 592 рубля.

Как рассказали «Собака.ru» в пресс-службе авиакомпании, за все перелеты участники программы лояльности S7 Priority получают мили, которые можно потратить на авиабилеты и дополнительные услуги в полете. Использовать мили можно в любой момент с помощью Miles & Cash, когда часть стоимости оплачивается милями, а часть — рублями.

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