Авиакомпания S7 возобновит международные рейсы с конца сентября

Авиакомпания S7 решила вернуть международные перелеты, от которых отказалась за последние полгода. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Планируется, что первое время самолеты будут летать только в Турцию. С 26 сентября первые рейсы полетят в Анталью из Москвы, а с 22 октября — туда же из Новосибирска.
Из столицы самолеты авиакомпании будут летать в ежедневном режиме, а из Новосибирска только один раз в неделю, по субботам. С 1 ноября к маршруту добавят еще один. После этого самолеты будут отправляться во вторник и пятницу.
S7 перестала выполнять международные рейсы с 5 марта 2022 года. Такое решение было принято после введения ограничений по использованию воздушного пространства ряда стран и начавшимися арестами самолетов за границей.
Комментарии (0)