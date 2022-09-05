Авиакомпания S7 возобновит международные рейсы с конца сентября

Планируется, что первое время самолеты будут летать только в Турцию. С 26 сентября первые рейсы полетят в Анталью из Москвы, а с 22 октября — туда же из Новосибирска.

Из столицы самолеты авиакомпании будут летать в ежедневном режиме, а из Новосибирска только один раз в неделю, по субботам. С 1 ноября к маршруту добавят еще один. После этого самолеты будут отправляться во вторник и пятницу.

S7 перестала выполнять международные рейсы с 5 марта 2022 года. Такое решение было принято после введения ограничений по использованию воздушного пространства ряда стран и начавшимися арестами самолетов за границей.