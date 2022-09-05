Россия и Таиланд работают над возобновлением прямого авиасообщения

«Прорабатывается вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами. Правительством Таиланда одобрено включение вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в число препаратов, иммунизация которыми дает возможность въезда на территорию без прохождения карантина», — отмечается в заявлении.

По словам МИД, эти шаги «будут способствовать возобновлению туристических обменов». Там напомнили, что в 2019 году взаимный турпоток составил 1,48 миллиона человек, в 2020 году – 587 тысяч человек, а в 2021 году – только 117,5 тысяч.

Ранее в АТОР заявляли, что с осени 2022 года России могут вновь стать доступны прямые рейсы в Таиланд для российских туристов. Власти страны работают над решением трех наиболее актуальных проблем: отсутствие прямых перелетов, невозможность расплачиваться на курортах картами российской платежной системы, а также необходимость оформления Thailand Pass.