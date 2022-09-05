110 пассажиров рейса Астрахань-Москва установили мировой рекорд по поеданию арбуза в небе

Необычный рекорд был завершающей частью «Фестиваля Арбуза», который Авиасейлс и S7 Airlines организовали в Астрахани в минувшие выходные. На самом фестивале можно было попробовать необычные сорта арбуза, например, «Оранжевый король», сорт со вкусом тыквы, которая действительно участвовала в его выведении. На фестивале все было арбузным: дартс, велосипед-соковыжималка, пиньята.
Но главное событие фестиваля произошло уже на борту самолета, когда гости возвращались из Астрахани в Москву. Впервые на высоте 11 600 метров 110 человек попробовали астраханский арбуз, рекорд зафиксировал представитель музея «Российский Арбуз». Участниками рекорда стали победители онлайн-розыгрыша и приглашённые блогеры: Нюта, Юля Мочкаева, Макс Брандт, Андрей Глазунов и другие.
«Мы решили порадовать наших пользователей и показать, что путешествия не заканчиваются с наступлением сентября», — отметили в Авиасейлс.
«Арбуз — сам по себе рекордная ягода! Наш музей "Российский арбуз", единственный в России и Европе, посвящен этому замечательному плоду. Нам выпала огромная честь зафиксировать арбузный рекорд на высоте 11 600 метров и получить памятную табличку в честь этого события», — прокомментировала заведующая музеем Светлана Старшова.
Остается надеяться, что фестиваль станет доброй традицией и снова состоится в следующем году.
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