110 пассажиров рейса Астрахань-Москва установили мировой рекорд по поеданию арбуза в небе

«Мы решили порадовать наших пользователей и показать, что путешествия не заканчиваются с наступлением сентября», — отметили в Авиасейлс.

«Арбуз — сам по себе рекордная ягода! Наш музей "Российский арбуз", единственный в России и Европе, посвящен этому замечательному плоду. Нам выпала огромная честь зафиксировать арбузный рекорд на высоте 11 600 метров и получить памятную табличку в честь этого события», — прокомментировала заведующая музеем Светлана Старшова.

Остается надеяться, что фестиваль станет доброй традицией и снова состоится в следующем году.