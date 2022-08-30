UPD: власти Германии предложили приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией

В своем первом варианте новость о предложении Бербок выглядело как констатация факта: по сообщению ТАСС, Германия приостановила соглашение об облегчении визового режима с Россией. Позже агенство изменило заголовок. По мнению главы МИД ФРГ, приостановка станет тем шагом, который позволит исключить получение гражданами России со стороны Германии многолетних шенгенских виз.

«Мое предложение, и я считаю, что оно имеет под собой веские основания — ясно дать понять, что мы приостанавливаем действие соглашения об облегчении визового режима [с Россией]», — приводит ТАСС слова Бербок. Глава МИД также отметила, что власти стран Евросоюза в будущем будут более тщательно проверять, с какой целью россияне получают визы.

Соглашение об упрощении визового режима между Россией и Европейским сообществом, в том числе Германией, было ратифицировано Россией в марте 2007 года и вступило в силу 1 июля того же года. Под него подпадает выдача виз для пребывания сроком не более 90 дней в течение 180-дневного периода.

Соглашение также устанавливает единый сбор за оформление виз в размере 35 евро. Он возрастает до 70 евро в случае, если заявление на оформлении визы подается менее чем за трое суток до предполагаемой даты выезда.

Каждая из сторон соглашения может приостановить его действие полностью или частично «по соображениям защиты национальной безопасности, охраны общественного порядка или здоровья населения». Как напоминает РБК, в случае приостановки соглашение перестает действовать по истечении 90 дней после получения соответствующего письменного уведомления от инициатора приостановки.