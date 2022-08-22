О проекте нового морского курорта пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источника на туристическом рынке, который присутствовал на обсуждении данной идеи — оно состоялось на прошлой неделе в рамках совещания по развитию внутреннего туризма у помощника президента Игоря Левитина. Глава Дагестана Сергей Меликов, в свою очередь, уже нашел подходящий для реализации проекта участок — он располагается в Каякентском районе.

По словам других источников, знакомых с проектом, к участию в реализации могут быть привлечены как федеральные власти, так и корпорация «Туризм.РФ». В Ростуризме также подтвердили, что прорабатывают создание нового курорта в Дагестане с местными властями. В ведомстве указывают на «благоприятные для пляжного отдыха» условия данной территории: широкая песчаная полоса, теплое море с плавным заходом в воду, длинный сезон.

Как считает Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич, Дагестан сможет стать аналогом курортного Сочи — в регионе уже работают пляжный и горный кластеры с экскурсионной составляющей. Что касается гостиниц, то, по его мнению, целесообразным будет строительство отелей категории «три-четыре звезды». Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов также отмечает потенциально высокий интерес туристов и инвесторов к развитию курортной направленности Дагестана. Гендиректор «Дельфина» Сергей Ромашкин добавляет: оптимистический пример для туристического бизнеса уже есть — это «очень успешный» запуск в 2020 году отеля Rixos на побережье Каспия в Казахстане.