18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

В парламенте Чехии поддержали запрет выдачи виз россиянам

Поделиться:

Председатели комитетов по международным делам верхней и нижней палат в парламенте Чехии выступили за введение странами Евросоюза запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России. Об этом сообщает ТАСС.

В парламенте утверждают, что «предоставление шенгенских виз россиянам должно прекратиться. Право обращаться к странам ЕС за поддержкой и международной защитой должно быть сохранено для граждан РФ, которые в них нуждаются».

24 февраля Чехия приостановила выдачу виз гражданам России. Сейчас их предоставляют только по гуманитарным соображениям. Этот запрет действует до апреля 2023 года. Вопрос о полном прекращении выдачи шенгенских виз россиянам будут обсуждать на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза, которое пройдет 30-31 августа в столице Чехии.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: