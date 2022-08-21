В парламенте Чехии поддержали запрет выдачи виз россиянам

В парламенте утверждают, что «предоставление шенгенских виз россиянам должно прекратиться. Право обращаться к странам ЕС за поддержкой и международной защитой должно быть сохранено для граждан РФ, которые в них нуждаются».



24 февраля Чехия приостановила выдачу виз гражданам России. Сейчас их предоставляют только по гуманитарным соображениям. Этот запрет действует до апреля 2023 года. Вопрос о полном прекращении выдачи шенгенских виз россиянам будут обсуждать на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Евросоюза, которое пройдет 30-31 августа в столице Чехии.