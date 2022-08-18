Дополнительные электрички пустят из жаркого Петербурга к Финскому заливу в выходные

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, 19 августа в Выборг отправится еще одна «Ласточка». Она стартует с Финляндского вокзала в 11:30. В обратном направлении скоростной электропоезд пойдет в 11:05.

В субботу и воскресенье, 20 и 21 августа, назначены три дополнительные пары поездов — на Белоостров через Сестрорецк (с отправлением в 14:35 и в 18:34) или Парголово (в 15:50), а также до Зеленогорска (в 16:32).

Пассажирам рекомендуют покупать билеты в приложении РЖД, чтобы избежать очередей в пригородных кассах.