«Аэрофлот» возвращает полеты на Сейшелы с октября

Уже сейчас можно купить билеты на регулярные рейсы в Маэ (Сейшельские острова). Полеты будут проходить дважды в неделю: по понедельникам и субботам. С ноября рейсы будут летать по понедельникам и пятницам.

Отмечается, что рейсы «Аэрофлота» из Москвы на Сейшелы были приостановлены из-за пандемии коронавируса, а в прошлом году их возобновили. Однако с 8 марта авиакомпания временно прекратила совершать все международные рейсы.