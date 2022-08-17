18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

«Аэрофлот» возвращает полеты на Сейшелы с октября

Поделиться:

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет прямое авиасообщение с Сейшельскими островами. Первые рейсы полетят с 8 октября, рассказали в пресс-службе компании, пишет ТАСС.

Уже сейчас можно купить билеты на регулярные рейсы в Маэ (Сейшельские острова). Полеты будут проходить дважды в неделю: по понедельникам и субботам. С ноября рейсы будут летать по понедельникам и пятницам.

Отмечается, что рейсы «Аэрофлота» из Москвы на Сейшелы были приостановлены из-за пандемии коронавируса, а в прошлом году их возобновили. Однако с 8 марта авиакомпания временно прекратила совершать все международные рейсы.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: