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Из Петербурга в Тунис запустят прямые авиарейсы

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Прямое авиасообщение между Россией и Тунисом восстановят. Этот произойдет уже 17 августа. Авиакомпания Nouvelair будет выполнять рейсы в Москву и Петербург, сообщили в АТОР.

Shutterstock.com

Первый самолет отправится 17 августа из курортного города Монастир до Петербурга. А 19 августа оттуда же полетит рейс до Москвы. Посадка назначена в аэропорт «Внуково».

Авиаперевозчик планирует проводить два рейса в неделю между Монастиром и Москвой в неделю: по средам и субботам. В Петербург до конца августа прилетят только два самолета. Однако с сентября наладят перелеты по два раза в неделю.

«Консолидатором рейсов в России выступает тунисский турбизнес: в Москве это туроператор "Гранд Экспресс", в Санкт-Петербурге — "Экспресс Тур". По их информации, время перелета в Монастир из Москвы и Санкт-Петербурга составит четыре часа. В стоимость авиабилета входит багаж весом до 20 кг, ручная кладь до 8 кг, а также горячее питание и напитки», — рассказали в Ассоциации туроператоров РФ.

В АТОР подчеркнули, что рейсы будут в Тунис будут чартерными. Однако в организации подчеркнули, что это только первый шаг, который дает надежду на восстановление регулярных авиаперелетов на курорты Туниса весной 2023 года.

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