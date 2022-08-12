Почему все едут в Каргополь — северный конкурент Суздаля: эскизы Бакста, допетровские деревянные храмы и современный арт

Выставка «Дивование. Открытие Севера» — о чем это?

Летом в Каргополе при поддержке Президентского фонда культурных инициатив мы проведем проект о феноменальном культурном наследии Русского Севера. Только представьте: Каргопольский художественный и Архангельский краеведческий музеи привезут в город с населением 10 000 человек предметы из фондов Эрмитажа и Театрального музея.

В основе выставки — около 70-ти женских головных уборов, платков, украшений и костюмных комплексов, характерных для Севера. К примеру, подчелок второй половины XVIII века (в России таких в музейных коллекциях 4!), похожие на шлемы кокошники и перевязки, расшитые речным жемчугом и перламутром.