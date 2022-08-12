Почему все едут в Каргополь — северный конкурент Суздаля: эскизы Бакста, допетровские деревянные храмы и современный арт

Телеграм-инфлюенсеры обсуждают выставку «Дивование» в Каргополе, где эскизы Бакста сочетаются с венцами из Эрмитажа и современным искусством. Мы попросили объяснить евангелиста Каргополья (и президента фонда сохранения наследия Русского Севера «Дорогами Ломоносова»!) Наталью Плеханову как удалось привезти эрмитажные вещи в 10-тысячный древний городок и что там посмотреть: от деревянных церквей 17 века до национальных парков.
Художница Софья Кислякова у Христорожденственского собора
Выставка «Дивование. Открытие Севера» — о чем это?
Летом в Каргополе при поддержке Президентского фонда культурных инициатив мы проведем проект о феноменальном культурном наследии Русского Севера. Только представьте: Каргопольский художественный и Архангельский краеведческий музеи привезут в город с населением 10 000 человек предметы из фондов Эрмитажа и Театрального музея.
В основе выставки — около 70-ти женских головных уборов, платков, украшений и костюмных комплексов, характерных для Севера. К примеру, подчелок второй половины XVIII века (в России таких в музейных коллекциях 4!), похожие на шлемы кокошники и перевязки, расшитые речным жемчугом и перламутром.
Среди музейных артефактов работы пяти современных художниц: Ульяны Подкорытовой, Анны Слобожаниной, Анны Самойловой, Сони Кисляковой и Ульяны Каль. Все они в своих произведениях исследуют Русский Север и обращаются к традиции, как это делали более 100 лет назад Константин Коровин, Лев Бакст, Владимир Татлин и другие. Именно поэтому мы привозим 5 эскизов этих художников из собрания Театрального музея.
«Дивование» планируют продлить до 6 ноября — в это время приезжайте в наш специальный 3-дневный тур. Проведем экскурсию по выставке и, конечно, покажем то, что восхищает лично нас в Каргополье.
Как добраться?
Лучше ночным поездом «Москва — Няндома» от Ярославского вокзала, это самый короткий путь длиною в 14 часов. Еще сама архитектура шехтелевского здания дает краткое представление о красоте, ожидающей путешественника. И во многом благодаря предпринимателю и коллекционеру Савве Мамонтову, который был одержим идеей развития северных регионов империи и железнодорожной магистрали Вологда — Архангельск: именно по его замыслу Ярославский вокзал даже украсили пейзажами Константина Коровина на тему Русского Севера. От Няндомы до Каргополя ехать час на такси — помните, что агрегаторы там не всегда работают, лучше брать такси на привокзальной площади или заранее связываться с местными турагентствами.
Где жить?
Самый популярный выбор — гостевые дома. Бронируйте сильно заранее, в сезон часто нет мест. Довольно милые «Морошка», «Каргополь», но мой любимый — «Поонежье», который стоит на берегу реки Онеги. Надеюсь, что сделаем еще один удобный вариант для жизни: с коллегой и подругой Евгенией Нагимовой ремонтируем дом в живописной деревне Ошевенск.
Где есть?
Кафе «Аляска» с видом Онегу. Простая еда и отличные домашние десерты — например, фирменный черничный пирог.
С собой в Петербург всегда везу рыжики, местное сливочное масло, хлеб. Мармелад на агар-агаре от архангельского водорослевого завода удобнее покупать в Архангельском аэропорту.
Краеведческий музей «Дом Няна»
Первый пойнт на пути туриста, так как располагается в одной из деревянных мамонтовских построек, относящихся к станции «Няндома». Не жалейте часа на осмотр экспозиции — она собрана энтузиастами и хранит больше 2 000 предметов быта XIX–XX веков: одежду, посуду, орудия труда и мебель. К тому же, недалеко пекарное производство — восстановленные пара цехов производят отличный хлеб. Неплохой вариант для завтрака перед выездом в Каргополь.
Христорождественский собор
Безусловный маст-визит, построенный в Каргополе при Иване Грозном. Не заметить собор невозможно — вы увидите сказочный силуэт и множество пристроек разного времени. На первом этаже экспонируются «небеса» — каркасные деревянные шатры, которые собраны из близлежащих храмов. На Русском Севере осталось не более 20-ти таких церквей и часовен с сохранившимися «небесами».
Христорожденственский собор
Марусин дом
Местная семья Кононовых-Клочевых придумала фольклорный интерактив для туристов в собственном доме. Хозяйка Маруся рассказывает «всякояки побасины», учит готовить козули (печенье, исполняющее желания. — Прим. ред.) и печатные пряники, устраивает спевки и кукольные представления. А еще — у Маруси есть коллекция русского костюма.
Антикварная лавка
Находится рядом с Преображенской площадью. Выхожу из лавки, как правило, с огромными коробками — зато вопрос «что дарить хорошим людям» решен на полгода. Много крестьянской одежды XIX–XX века, посуды, скатертей. Часть магазина выглядит как музей — миниатюрный, но с любопытной коллекцией.
Центр ремесел «Берегиня»
Единственный, кто обладает лицензией на выпуск Каргопольских глиняных игрушек. А они, в свою очередь, милейший сувенир из поездки — берите раскрашенных лошадок или фигурки людей.
Ошевенский погост
Среди старых лиственниц стоит сохранившийся квартал северной деревянной застройки. А главное — Церковь Богоявления Господня 1787 года — один из последних примеров восьмигранного храма в русском зодчестве. Внутри — расписное «небо», созданное артелью Богданова-Корбатовского в XVIII веке.
Александро-Ошевенский мужской монастырь
Памятник XV века и точка. Добираться до него нужно по Александровой тропе, символизирующей путь преподобного Александра Ошевенского, основателя монастыря. Во время остановки у камня с отпечатками ступней святого паломники совершают обряды: встают на валун босиком, молятся, а затем купаются и оставляют вещь у обетного креста и часовни.
Кенозерский национальный парк
140 тысяч гектар заповедника — наш ответ Йеллоустону! Начать маршрут лучше в деревне Морщихинская на берегу Лекшмозера — увидеть там стоянку древнего человека VI–V тыс. до н. э., Петропавловскую церковь XIX века, послушать местные легенды, пообедать в «Рукодельной избе». Впечатляет водораздел между Северным Ледовитым и Атлантическим океаном — холмистый перешеек, по которому проложена дорога. В заповеднике возьмите экскурсию по экотропе: расскажут, как использовать северные травы в хозяйстве. В конце приз — чайная трапеза с духоподъемными отварами и настоями.
Александро-Ошевенский мужской монастырь
Экоферма «Мезенка»
В Кенозерском национальном парке работает ферма, сохраняющая аборигенные северные породы животных: мезенских лошадей, холмогорских коров, североевропейских короткохвостых овец. Что важно — у местных жителей можно и переночевать, и купить местные продукты: овощи, копченую рыбу, икру ряпушки, пироги, варенья, шанежки и рыбники. Продают и полезные в быту вещи — домотканые дорожки, лоскутное шитье и корзинки.
Александра Генералова
куратор выставки «Дивование. Открытие Севера»Подзаголовок
Мы наблюдаем в российском современном искусстве то же, что происходило во времена дягилевских «Русских сезонов»: художники берут образы из традиционной культуры, преобразуют их, насыщают актуальной визуальностью и собственными фантазиями. Поморье, Поонежье, Каргополье, Пинега, в общем, то, что называют спорным термином «Русский Север» — особенно притягательные места для художников. Там до революции сохранялся уклад жизни, отличный от центральных областей России, жило много староверов, не было крепостного права.
Для проекта «Дивование» мы отобрали художниц, которые пытаются конструировать свою идентичность на основе этой, северной народной культуры. Совсем молодые девушки Ульяна Каль и Соня Кислякова учатся и живут в Архангельске. Участницы из Петербурга и Москвы регулярно приезжают в Архангельскую область в арт-резиденции, создают тут новые работы. Например, Ульяна Подкорытова два года снимала фильм «Тамотка» в поселке Шойна на берегу Белого моря и в пинежской деревне Чакола вместе с местными певицами, хранительницами традиционных обрядовых плачей. Ульяна показывает, как современный интернет-фольклор перекочевывает в пространство русской сказки. Рой комаров в лесу сравнивается с назойливыми всплывающими окнами с рекламой.
Привезти современное искусство в Каргополь для меня, как для куратора, — вызов. Ведь для каждого местного жителя каргопольские кокошники, похожие на шлемы и золотные платки — не просто пыльные экспонаты из краеведческого музея, а часть идентичности. В семьях эти вещи хранились, передавались из поколения в поколение. Поэтому большая часть работ создана специально для «Дивования» — нам важно показать уважение художниц к местному контексту.
Текст: Леонтий Касаткин
Фото: архивы пресс-служб
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