18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

«Кураж-Вояж» запустил чат-бот для поиска подходящего водного путешествия на кораблике

Поделиться:

Проект «Кураж-Вояж» запустил чат-бот для создания идеального путешествия на кораблике. Умный помощник на связи с гостями, чтобы рассказать им об всех возможных водных маршрутах по Петербургу и окрестностям.

Через бот можно забронировать вояж и выбрать на борт еду и напитки. В путешествие включены гид-Куражье, продуманный маршрут и полная организация отдыха.

«Кураж-Вояж» третий сезон отвечают за кураж на катерах в Петербурге и меняют представление об экскурсиях на лодках. Удобные страницы в соцсетях, понятный сайт, где представлен собственный флот, и умный помощник в telegram созданы, чтобы облегчить подбор и снять с вас хлопоты по организации досуга для всей семьи», — рассказали создатели проекта.

На сайте доступно более 10 маршрутов с гидом-Куражье для тех, кто видел в Петербурге все, или только знакомится с городом. Подобрать вояж, познакомиться с меню и получить путеводитель можно по ссылке.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: