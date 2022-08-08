«Кураж-Вояж» запустил чат-бот для поиска подходящего водного путешествия на кораблике

Через бот можно забронировать вояж и выбрать на борт еду и напитки. В путешествие включены гид-Куражье, продуманный маршрут и полная организация отдыха.

«Кураж-Вояж» третий сезон отвечают за кураж на катерах в Петербурге и меняют представление об экскурсиях на лодках. Удобные страницы в соцсетях, понятный сайт, где представлен собственный флот, и умный помощник в telegram созданы, чтобы облегчить подбор и снять с вас хлопоты по организации досуга для всей семьи», — рассказали создатели проекта.

На сайте доступно более 10 маршрутов с гидом-Куражье для тех, кто видел в Петербурге все, или только знакомится с городом. Подобрать вояж, познакомиться с меню и получить путеводитель можно по ссылке.