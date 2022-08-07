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Из Петербурга в Карелию запустят новый скоростной «Метеор 120Р»

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Из Петербурга в Карелию запустят новое скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Метеор 120Р». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Корабль получил имя «Петр Великий». Одно судно может перевозить более 100 человек. «Метеор 120Р» — второе судно новой серии, сейчас продолжается строительство еще трех бортов. На скоростные суда новой серии поставили два дизельные двигатели, которые позволяют развивать скорость до 75 километров в час.

«Метеоры всегда пользовались огромной популярностью в нашем городе, возили туристов в Петергоф. И сегодня в них есть потребность. Для регионов Северо-Запада, где много рек и озер, скоростные суда на подводных крыльях будут очень востребованы», — отметил Александр Беглов.

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