Из Петербурга в Карелию запустят новый скоростной «Метеор 120Р»

Корабль получил имя «Петр Великий». Одно судно может перевозить более 100 человек. «Метеор 120Р» — второе судно новой серии, сейчас продолжается строительство еще трех бортов. На скоростные суда новой серии поставили два дизельные двигатели, которые позволяют развивать скорость до 75 километров в час.

«Метеоры всегда пользовались огромной популярностью в нашем городе, возили туристов в Петергоф. И сегодня в них есть потребность. Для регионов Северо-Запада, где много рек и озер, скоростные суда на подводных крыльях будут очень востребованы», — отметил Александр Беглов.