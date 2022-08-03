Согласно результатам исследования, участие в котором приняли 1,5 тысячи респондентов из 104 населенных пунктов в 53 субъектах России, с целью отдыха за пределы страны не выезжали 69% россиян, 9% путешествовали в зарубежные страны 10 и более лет назад, 6% — 5 и более лет назад, еще 2% респондентов в последний раз были за рубежом менее года назад.

30% россиян не выезжали даже за пределы родного региона, 20% делали это менее года назад. Проводя отпуск в России, чаще всего для этих целей выбирают Сочи и курорты Краснодарского края (35%), Петербург, Москву и Крым (19%), города Поволжья (14%) и Золотого кольца (10%).

Говоря о хороших впечатлениях от внутреннего туризма, россияне чаще всего вспоминают воздух, природу и красивые места (24%), еще 13% просто отмечают: «Это отдых, все понравилось». По 1% опрошенных негативно реагируют на высокие цены, плохой сервис и условия проживания и неблагоустроенность той территории, на которой отдыхают.

«Полагают, что в последние три-пять лет условия для внутреннего туризма улучшаются, 45% россиян (на 7 пунктов больше, чем полтора года назад), 12% отмечают ухудшения, 20% изменений не видят. 51% опрошенных думают, что ситуация в этой сфере в ближайшие годы будет улучшаться, 5% считают, что они ухудшатся, 23% изменений не предвидят», — резюмировали аналитики ФОМ.