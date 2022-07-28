По всей России хотят ввести новый туристический сбор

Такой законопроект разработали в комитете по туризму и развитию инфраструктуры. По словам министра по культуре и туризму Андрея Ермака, предлагается ввести фиксированный сбор в 100 рублей в сутки. Его будут взимать со второго дня проживания.

на обсуждениях инициативы речь шла о фиксированном сборе в 100 рублей в сутки, взимать которые планируют со вторых суток проживания. Правило «вторых суток» позволит исключить людей, приезжающих в регион не с туристическими целями, а с деловыми, считает Ермак.

Он также уточнил, что туристический сбор на 80% повторяет идею курортного, эксперимент по взиманию которого запустили в России в 2018 году. Тогда в проекте приняли участие Крым, Краснодарский, Ставропольский или Алтайский края. В этих регионах туристы должны платить фиксированный сбор, составляющий не более 50 рублей в сутки.

Деньги с путешественников при заселении собирают гостиницы. При этом, средства должны направляться на развитие туристической инфраструктуры региона. Как сообщили в думском комитете по туризму, за 2018–2021 годы властям Алтайского края удалось собрать с туристов 115,6 млн рублей, Ставропольского — 904,5 млн рублей, Краснодарского — 538,1 млн.

Сейчас законопроект направили в регионы на предоставление отзывов. Отмечается, что полноценная работа начнется осенью с профильными министерствами и ведомствами. Член думского комитета по туризму и развитию инфраструктуры Алексей Черняк говорит, что сейчас инициативу поддерживают 18 регионов.

По словам экспертов, новый законопроект может снизить поток в нетуристические регионы, добавить дополнительную нагрузку на гостиничный бизнес, которому придется взимать туристический сбор. Это может привести к тому, что процесс заселения в отель может затянуться, создавая очереди и вызывая раздражение у путешественников.