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«Аэрофлот» запустил продажу билетов на Пхукет

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Авиакомпания «Аэрофлот» запустила продажи билетов из Москвы на тайский курорт Пхукет. Об этом стали известно из данных в системе бронирования авиакомпании.

Shutterstock.com

Согласно информации на сайте авиаперевозчика, первый вылет запланирован на 30 октября в 20:55. Перелеты будут выполняться ежедневно на Airbus A330-300, они будут занимать чуть больше 9 часов.

Стоимость билета в одну сторону с вылетом из московского аэропорта «Шереметьево» начинается от 36,7 тысяч рублей за тариф с ручной кладью и от 38,9 тысяч рублей с багажом на человека.

При этом вылет на Пхукет из Петербурга со стыковкой в Москве будет стоить дешевле: цена билета стартует от 19,2 тысяч рублей с ручной кладью и от 21,6 тысяч рублей с багажом.

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