Между Петербургом и Самарой запустят новый пассажирский поезд с остановкой в Москве

В первый рейс поезд №63/64 отправится 5 августа — в 01:20 он стартует из Самары в Петербург. Второй поезд в обратном направлении начнет курсировать почти через сутки: вечером 6 августа, в 22:20, он отправится с Московского вокзала. По маршруту состав будет совершать остановки в Москве, Владимире, Коврове, Дзержинске, Нижнем Новгороде, Арзамасе, Саранске и Сызрани.

«Поезд позволит путешествовать большему количеству пассажиров между Самарой и Санкт-Петербургом, ведь это очень популярное направление: с начала года мы перевезли по нему свыше 30 тысяч пассажиров. Это на 8 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отмечают в пресс-службе «дочки» РЖД Федеральной пассажирской компании.

Из-за высокого спроса на железнодорожные поездки РЖД также добавит поезда в южном направлении. На сегодняшний день назначено более 1 тысячи дополнительных рейсов, в том числе:

№ 559/560 Уфа —Имеретинский курорт с 31 июля до 15 сентября;

№ 572/571 Адлер—Москва с 6 августа до 10 сентября;

№ 583/584 Казань—Анапа с 7 августа до 14 сентября.

Кроме того, в ближайшее время обещают назначить еще поезда из Москвы в Анапу и из Челябинска в Имеретинский курорт.