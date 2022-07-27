Запчасти для самолетов и авиаоборудование в Россию будет поставлять Иран

Согласно тексту соглашения, о подписании которого сообщает издание Mehr со ссылкой на представителя Иранской организации гражданской авиации, в отношении двух стран закреплен механизм поставок из Ирана в Россию оборудования для самолетов, а также проведение ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки российских самолетов иранскими ремонтными центрами.

Помимо соглашения о поставках, страны подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым число пассажирских авиарейсов между Россией и Ираном будет увеличено до 35 в неделю. Также авиакомпании обеих стран смогут выполнять грузовые рейсы без ограничений по вместимости.

В мае министр торговли и промышленности Ирана Реза Фатеми Амин говорил о намерении двух стран ввести торговлю на бартерной основе. Так, Иран заинтересован в импорте цинка, свинца и глинозема для металлургической и горнодобывающей отраслей, Россия, в свою очередь, намерена получать автозапчасти и газовые турбины.

Накануне также стало известно о планах России выделить 1,5 миллиарда долларов на развитие международного транспортного коридора «Север-Юг», который свяжет страну с Индией и Ираном. Как писали «Ведомости», в строительстве линии, рассчитанном до 2030 года, будет участвовать РЖД.