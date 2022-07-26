18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Петербург занял первую строчку рейтинге городов для переезда ради работы

Поделиться:

Около 38% россиян хотят переехать в Петербург ради новой работы. Желающих перебраться в Москву и Сочи немного меньше.

Shutterstock.com

Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Работа.ру». В опросе поучаствовали более 3,7 тысяч человек из разных регионов РФ. Экспертам удалось выяснить, что абсолютным лидером среди городов, в которые россияне мечтают переехать, стал Петербург. Его рассматривают 38% респондентов, пишет «Деловой Петербург».

На втором месте расположилась Москва, ее выбрали 36% опрошенных. Третье место досталось Сочи: туда хотят переехать 28% россиян, которые ищут работу. Также в пятерку попали Краснодар (26%) и Калининград (21%).

Исследование показало, что почти половина россиян (47%) готовы рассмотреть переезд ради постоянной работы или проекта при подходящих условиях. А 33% респондентов совсем не готовы к переезду.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: