Петербург занял первую строчку рейтинге городов для переезда ради работы

Такие данные приводятся в исследовании сервиса «Работа.ру». В опросе поучаствовали более 3,7 тысяч человек из разных регионов РФ. Экспертам удалось выяснить, что абсолютным лидером среди городов, в которые россияне мечтают переехать, стал Петербург. Его рассматривают 38% респондентов, пишет «Деловой Петербург».

На втором месте расположилась Москва, ее выбрали 36% опрошенных. Третье место досталось Сочи: туда хотят переехать 28% россиян, которые ищут работу. Также в пятерку попали Краснодар (26%) и Калининград (21%).

Исследование показало, что почти половина россиян (47%) готовы рассмотреть переезд ради постоянной работы или проекта при подходящих условиях. А 33% респондентов совсем не готовы к переезду.