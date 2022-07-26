Власти России обсуждают упрощение визового режима с 18 странами мира

«МИД России на постоянной основе ведет работу по упрощению визового режима с иностранными государствами — в настоящее время таковых порядка 18 стран», — сообщил ТАСС директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.

Конкретный список стран неизвестен — в настоящее время переговоры ведутся с некоторыми странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также с Малайзией, Китаем, Гонконгом. С рядом стран списка планируется на взаимной основе отменить все визовые требования, с другими — увеличить срок безвизовых поездок.

«В стадии согласования с властями Малайзии находится проект двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований. С китайскими партнерами по линии Ростуризма проводится работа по совершенствованию двустороннего соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Вопрос об увеличении срока безвизовых поездок граждан прорабатывается также с гонконгской стороной», — рассказал Волынкин.

Кроме того, в будущем консульства России откроются в четырех странах мира — казахстанском Актау, белорусском Гродно, мексиканском Канкуне и узбекистанском Самарканде. Также обсуждается вопрос открытия учреждений в регионах, где вырос поток российских туристов. Будут увеличены штаты российских дипмиссий в Азии, Африке, Латинской Америке и странах СНГ.

«Среди стран, где данная работа находится на более продвинутом этапе, можно назвать Мальдивскую республику, с которой в 2021 году было заключено соответствующее межправсоглашение», — отметил Волынкин.