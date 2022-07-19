Авиакомпания S7 вводит собственные льготные билеты по России

Льготные цены действуют на тарифах «Эконом Standard» и «Эконом Basic». Если путешественнику не нужен багаж и возможность обменять и вернуть билет, то можно сэкономить на перелете еще больше. Также на собственные льготные тарифы авиакомпании не действуют никакие ограничения — ни по максимальному количеству билетов, которые можно приобрести, ни по дате вылета с момента покупки.

Субсидируемые государством и собственные льготные билеты S7 доступны для россиян в возрасте до 22 лет включительно, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, многодетных семей. Также билеты открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и сопровождающим их лицам, сопровождающим детей-инвалидов, а также инвалидам с детства второй или третьей группы. Кроме того, билеты по субсидированным тарифам могут приобрести все россияне, зарегистрированные в Дальневосточном федеральном округе.

Путешественники до 23 лет и пожилые люди могут купить льготные и субсидируемые билеты онлайн на официальном сайте и в приложении авиакомпании. Такие тарифы отмечены специальными значками «%». Для остальных категорий пассажиров билеты доступны в офисах продаж авиакомпании. «Сборы за оформление билета не взимаются, не важно, субсидируется ли он государством или S7 Airlines», — отмечают в пресс-службе перевозчика.

Подробную информацию об условиях перелета и отличиях собственных льготных билетов от субсидируемых можно найти по ссылке.