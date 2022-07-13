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Мальта снимет все коронавирусные ограничения для туристов с конца июля

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Мальта с 25 июля отменяет коронавирусные правила въезда. Туристам разрешили приезжать в страну без ограничений, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Shutterstock.com

Теперь от путешественников не потребуют на таможенном контроле сертификат о вакцинации, справку об антителах или отрицательный результат ПЦР-тестов.

Мальта перестала выдавать туристические визы в России, однако попасть в страну можно с любой действующей многократной шенгенской визой. Также попасть в Мальту на прямом рейсе не получится. А перелет из Москвы в Валетту и обратно с пересадкой в Стамбуле в августе будет стоить от 100 тысяч рублей на одного пассажира.

Дешевле до Мальты получится добраться через страны Прибалтики. В августе рейс AirMalta из Риги обойдется в 10,5 тысяч рублей в одну сторону. Из Таллина на самолете Ryanair еще дешевле — 1 835 рублей в одну сторону.

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