5 нескучных велосипедных экскурсий по Петербургу и окрестностям (бонус: памятник эпохи палеозоя!)

«Голоса»

Что это за проект? Это авторское приложение-путеводитель для самостоятельного изучения города, созданное краеведами, историками и представителями городских проектов. Идеологом проекта является Митя Ганопольский. Исторические байки и городские наблюдения привязаны к точкам на карте, по которым можно самостоятельно составлять маршрут. Кроме платформы с аудиоэкскурсиями есть велопрогулки офлайн по авторским маршрутам.

Какие маршруты для велосипедов есть? Экскурсия «7 чудес Петербурга» по основным достопримечательностям города: Новая Голландия — набережная Лейтенанта Шмидта — Василеостровский рынок — Стрелка — Дворцовая площадь — Марсово поле — Конногвардейский бульвар — Новая Голландия.

Прогулка по Васильевскому острову «С корабля — на бал»: Новая Голландия — набережная Лейтенанта Шмидта — Кожевенная линия — Севкабель — Большой проспект — Василеостровский рынок — Стрелка — Новая Голландия.

Как все устроено? Выдают наушники, велосипед и защитный шлем.

Стоимость: от 1800 рублей (если вы решите поучаствовать на своем велосипеде), 2500 — с велосипедом. Подробности можно посмотреть здесь.

Продолжительность — 3 часа.