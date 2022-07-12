5 нескучных велосипедных экскурсий по Петербургу и окрестностям (бонус: памятник эпохи палеозоя!)

Что посмотреть, катаясь на велосипеде? «Cобака.ru» совместно с исследователем города, лектором Школы гида проекта «Петербург глазами инженера» Еленой Бобровой выбрала лучшие авторские прогулки по Петербургу и окрестностям: от Павловска с просмотром памятника эпохи палеозоя до экскурсии о кораблестроении и портовой жизни города.
«Голоса»
Что это за проект? Это авторское приложение-путеводитель для самостоятельного изучения города, созданное краеведами, историками и представителями городских проектов. Идеологом проекта является Митя Ганопольский. Исторические байки и городские наблюдения привязаны к точкам на карте, по которым можно самостоятельно составлять маршрут. Кроме платформы с аудиоэкскурсиями есть велопрогулки офлайн по авторским маршрутам.
Какие маршруты для велосипедов есть? Экскурсия «7 чудес Петербурга» по основным достопримечательностям города: Новая Голландия — набережная Лейтенанта Шмидта — Василеостровский рынок — Стрелка — Дворцовая площадь — Марсово поле — Конногвардейский бульвар — Новая Голландия.
Прогулка по Васильевскому острову «С корабля — на бал»: Новая Голландия — набережная Лейтенанта Шмидта — Кожевенная линия — Севкабель — Большой проспект — Василеостровский рынок — Стрелка — Новая Голландия.
Как все устроено? Выдают наушники, велосипед и защитный шлем.
Стоимость: от 1800 рублей (если вы решите поучаствовать на своем велосипеде), 2500 — с велосипедом. Подробности можно посмотреть здесь.
Продолжительность — 3 часа.
Veloex
Что это за проект? Это авторские прогулки от опытных экскурсоводов по пригородам Петербурга.
Какие маршруты есть? по Павловску, Гатчине, Петергофу, Царскому селу. Например, есть 20-километровая экскурсия по неизведанному Павловску с просмотром памятника эпохи палеозоя. Маршрут: Заречный район — Мариенталь — Александрова дача — долина реки Поповка — Еленинский квартал — Никольский собор.
Как все устроено? Выдают велосипед и радиогид.
Стоимость: 1800 рублей. Подробности можно посмотреть здесь.
Продолжительность — от 2,5 часов.
«Ходим дома»
Что это за проект? Это пешеходные, велосипедные и парусные экскурсии по Петербург и окрестностям. Идеологом является географ и яхтсмен Иван Петрухин. Миссия проекта заключается в том, чтобы найти те места, которые находятся в туристической тени и рассказать о них.
Какие маршруты для велосипедов есть? Есть три прогулки. «Предпортовый Петербург» — экскурсия по Гутуевскому острову о кораблестроении и портовой жизни города. Здесь расскажут о верфях, где строили корабли (от «Авроры» до современных), как устроен Морской порт, для чего нужен морской канал.
«300 лет российского яхтинга» — прогулка по яхт-клубам и островам на велосипедах. Маршрут посвящен Невскому флоту, истории яхтинга и яхт-клубам.
«Культурная урбанизация» — велозаезд по общественным пространствам города. На нем расскажут о том, какие кластеры открылись за последние 10 лет, как фабричный двор преобразили в городскую площадь и другое.
Как все устроено? Выдают наушники. Велосипед необходимо взять свой или в городском прокате. Есть экскурсии для двоих и групповые.
Стоимость: 2000 рублей. Подробности можно посмотреть здесь.
Продолжительность — от 2,5 часов.
«Велошенген»
Что это за проект? Это экскурсии по России и миру: от Финляндии до Турции. Проект существует с 2014 года. За это время участники объехали около 28 стран.
Какие маршруты есть? Однодневные прогулки по Коломне (с пикником в парке Екатерингоф), по Кургальскому заказнику, по Карельскому перешейку. Есть 10-дневный тур в Карелию с палатками. Протяженность маршрута составляет 400 километров. Из Петербурга до Сортавалы участники едут на «Ласточке», а затем путешествуют на велосипедах до Медвежьегорска. Оттуда возвращаются в город на поезде.
Как все устроено? Предоставляют складные велосипеды Strida или Shulz в прокат за дополнительную плату.
Стоимость: от 800 рублей. Подробности можно посмотреть здесь.
Продолжительность — от 2,5 часов.
«Открытый город»
Что это за проект? Это городской культурно-просветительский проект. Его цель — привлечь внимание к архитектурному наследию Петербурга. С апреля до декабрь петербуржцы могут зарегистрироваться на сайте и посетить малодоступные памятники культуры.
Какие маршруты есть? В июле — по Стрельне и Петергофу, по Большой Охте и Полюстрова и «нефонтанному» Петергофу (маршрут пролегает через Александрийский и Колонистский парки к Императорским конюшням). Следить за актуальным расписанием можно здесь.
Как все устроено? На точке старта посетителям выдают велосипед и наушники.
Стоимость: бесплатно, но необходима предварительная регистрация.
Продолжительность — от 2,5 часов.
Комментарии (0)