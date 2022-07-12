Аэропорт «Пулково» первым в России получил предупреждение за попытку взимать плату за хранение забытых пассажирами вещей

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Ространснадзор впервые вынес предупреждение аэропорту — петербургскому «Пулково» — за попытку взимать плату с авиакомпаний за хранение вещей, забытых на борту самолетов пассажирами. Поводом для этого стало обращение Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта в Минтранс.

Получив документ, в котором ассоциация усомнилась в законности действий аэропорта, министерство перенаправило его в Федеральную антимонопольную службу, а та, в свою очередь, — в Ространснадзор, который уличил петербургский аэропорт в «неверном толковании действующего законодательства», так как сборы за хранение вещей им не предусмотрены. Согласно федеральным авиационным правилам, аэропорты обязаны хранить оставленные пассажирами вещи в течение полугода с последующей утилизацией по истечении срока. При этом сторона, которая должна за это платить, в правилах не регламентирована.

В Пулкове заявили о намерении обжаловать предупреждение Ространснадзора, подчеркнув, что аэропорт оказывает услугу «с соблюдением действующих авиационных правил и требований». Ежегодно стол находок петербургского аэропорта обрабатывает 20 тысяч объектов — и только около трети из них возвращаются владельцам. Обслуживание помещения, работа сотрудников, оборудования и систем видеонаблюдения Пулково оплачивает самостоятельно.

Одно место хранения в петербургском аэропорту «Пулково» обходится в 45 рублей в сутки и 223 рубля за оформление. В московском «Шереметьево» услуги хранения для всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» оказывает «Шереметьево Хэндлинг». Расходы за хранение в размере 130 рублей в сутки оплачивает пассажир, но только в случае, если возвращается за вещами — в обратном же траты ложатся на авиакомпанию. «Уральским авиалиниям» обслуживание одного места обходится в 10 тысяч рублей за полгода — как говорят в авиакомпании, «в итоге эти суммы исчисляются миллионами».