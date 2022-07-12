Аэропорт «Пулково» первым в России получил предупреждение за попытку взимать плату за хранение забытых пассажирами вещей

Петербургский аэропорт «Пулково» стал первым в России, получившим предупреждение от Ространснадзора за попытку взимать плату за хранение забытых пассажирами вещей. Согласно правилам, аэропорты обязаны хранить их полгода, однако неясно, кто должен за это платить.
Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Ространснадзор впервые вынес предупреждение аэропорту — петербургскому «Пулково» — за попытку взимать плату с авиакомпаний за хранение вещей, забытых на борту самолетов пассажирами. Поводом для этого стало обращение Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта в Минтранс.
Получив документ, в котором ассоциация усомнилась в законности действий аэропорта, министерство перенаправило его в Федеральную антимонопольную службу, а та, в свою очередь, — в Ространснадзор, который уличил петербургский аэропорт в «неверном толковании действующего законодательства», так как сборы за хранение вещей им не предусмотрены. Согласно федеральным авиационным правилам, аэропорты обязаны хранить оставленные пассажирами вещи в течение полугода с последующей утилизацией по истечении срока. При этом сторона, которая должна за это платить, в правилах не регламентирована.
В Пулкове заявили о намерении обжаловать предупреждение Ространснадзора, подчеркнув, что аэропорт оказывает услугу «с соблюдением действующих авиационных правил и требований». Ежегодно стол находок петербургского аэропорта обрабатывает 20 тысяч объектов — и только около трети из них возвращаются владельцам. Обслуживание помещения, работа сотрудников, оборудования и систем видеонаблюдения Пулково оплачивает самостоятельно.
Одно место хранения в петербургском аэропорту «Пулково» обходится в 45 рублей в сутки и 223 рубля за оформление. В московском «Шереметьево» услуги хранения для всех авиакомпаний, кроме «Аэрофлота» оказывает «Шереметьево Хэндлинг». Расходы за хранение в размере 130 рублей в сутки оплачивает пассажир, но только в случае, если возвращается за вещами — в обратном же траты ложатся на авиакомпанию. «Уральским авиалиниям» обслуживание одного места обходится в 10 тысяч рублей за полгода — как говорят в авиакомпании, «в итоге эти суммы исчисляются миллионами».
Комментарии (0)