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СМИ: Минтранс планирует увеличить лимит на перевозку животных в самолете

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Минтранс рассмотрит инициативу, в которой предлагается увеличить нормы провоза животных в салоне самолета по весу до 10 килограмм. Об этом сообщают «Известия». Соответствующие письма в министерство отправили аппарат правительства и управление президента России по работе с обращениями граждан.

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«Просим обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения с разъяснением в доступной форме возможности либо невозможности (с указанием причин и правового обоснования) решения поставленного в обращении вопроса», — подчеркнул замначальника управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Анастасии Гулий.

Сейчас у большинства российских авиакомпаний лимит на провоз животных в салоне самолета составляет 8 килограмм вместе с переноской. Среди них — «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Red Wings, «Ираэро», «Алроса», Nordwind, Pegasfly, «Азимут» и другие.

А у «Победы» вовсе нет ограничений по весу, однако лимит установлен на размер переноски. Пассажиры авиакомпании S7 и Utair уже могут брать с собой в самолет животных до 10 килограмм, а Smartavia — до 12.

Представитель «Аэрофлота» подчеркнул, что изменение лимита по весу для животных создаст для него дискомфортные условия в полете: «Это может стать для него стресс-фактором и негативно повлиять на его состояние».

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